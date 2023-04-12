شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الموريتاني ينجح في تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الموريتانية تمكن المكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين من تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظامين، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وأضافت الشرطة- في بيان- أن الشبكة المذكورة متخصصة في تهريب عبر شواطئ المحيط الأطلسي.وأشارت إلى أنها ضبطت عناصر الشبكة، وهم يحاولون تهريب 28 شخصا من جنسيات إفريقية وآسيوية، وأن الشبكة المذكورة تتكون من خمسة أفرد، بينهم أربعة أجانب بالإضافة إلى (شريك وطني).

وسبق أن أحبطت الأجهزة الأمنية الموريتانية في السنوات الأخيرة عدة محاولات للهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد حذرت من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر المحيط الأطلسي، انطلاقا من دول غرب إفريقيا باتجاه أوروبا.

وكان تم تعين المفوض الإقليمي محمد عبد الله ولد الطلبة الملقب السفير، مديرا جديدا للمخابرات، وتولى عبدالله قيادة أمن ولاية داخلت انواذيبو، ونالت فترته على الجهاز الأمني الهام والحساس إشادة المواطنين والمقيمين بالولاية الاقتصادية، كما نالت إشادة قيادة الدولة والجهات العليا في السلطة لتميزها بالاحترافية و بالهدوء والاستقرار ومكافحة الجريمة والتصدي لها بسرعة ومهنية كبيرة كان فيها الجهاز الأمني بداخلت انواذيبو العين الساهرة لأمن واستقرار الولاية ومؤازرا للأمن الوطني في أكثر الجرائم تعقيدا من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية واحباط عملياتها.