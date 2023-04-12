شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 30 أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية إلقاء القبض على 30 شخصا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية فى محافظة ميسان شرقى البلاد .

وذكرت قيادة قوات الحدود - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء، أن عناصر لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة تمكنوا من إلقاء القبض على (30) متسللاً من جنسية أجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة ميسان .

وأشار البيان الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة .