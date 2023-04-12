شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث عشرة مهاجرين إثر غرق مركب قبالة سواحل شرق تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خفر السواحل التونسى اليوم الأربعاء، انتشال جثث عشرة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس وسط شرق.

وقال المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلى لوكالة فرانس برس "تم إنقاذ 72 مهاجراً وانتشال عشر جثث بعدما غرق المركب الثلاثاء".

وكانت السلطات التونسية أحبطت محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، الاثنين الماضى.