شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإيرانية: وفد إيرانى فى الرياض لإعادة فتح السفارة والقنصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد إيرانى إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية فى جدة.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الوفد مكون من مجموعتين إحداها تتوجه للرياض لتفقد السفارة الإيرانية والأخرى إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامى.

وأكد كنعانى أن بلاده تسعى لإعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.

وبشأن الوفد السعودى الذى يزور إيران حاليا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: سيتوجه الوفد الفني السعودى، إلى مشهد يوم غد الخميس.

والأسبوع الماضى وقع وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبداللهيان، على بيان مشترك خلال لقائهما في بكين، تضمن الاتفاق على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.