شكرا لقرائتكم خبر عن "عكاظ السعودية": سفارة إيران فى الرياض تفتح أبوابها لأول مرة منذ 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت السفارة الإيرانية في السعودية ،اليوم، الأربعاء، فتح أبوابها للمرة الأولى منذ سبع سنوات بموجب اتفاق ينص على استعادة العلاقات مع الرياض.

وأفادت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية أن البوابات الثقيلة لمجمع السفارة الإيرانية في الرياض كانت مفتوحة بينما يقوم فريق بتفتيش مبانيها وشوهدت شاحنة بيضاء تصل إلى البوابة، جاء ذلك بعد ساعات إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا فنيا وصل إلى المملكة.

ويجري الوفد الإيراني اليوم بالرياض ترتيبات لفتح سفارتي السعودية وإيران في كلّ من الرياض وطهران وقنصليتي البلدين في جدة ومشهد، واستئناف الرحلات الجوية وتسهيل التأشيرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان: «سيتخذ الوفد الإيراني الإجراءات المطلوبة في الرياض وجدة لاستئناف أنشطة السفارة والقنصلية العامة.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء وصل الوفد الإيراني إلى الرياض اليوم لإعادة فتح السفارة والقنصلية تماشيا مع الاتفاق الأخير بين البلدين.

وتعدّ هذه أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون إيرانيون للسعودية منذ زيارة مسؤولي وكالة الحج الإيرانية للمملكة في ديسمبر 2019.

وتأتي الزيارة الإيرانية بعد زيارة وفد سعودي مماثل لطهران (السبت) لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود نظيره حسين أمير عبداللهيان في لقاء بكين الخميس الماضي استكمالا لاتفاق إعادة العلاقات الذي توسّطت فيه الصين.