شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمطار رعدية غزيرة تضرب مدينة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت اليوم الأربعاء أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، نبّه المركز الوطنى للأرصاد إلى هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة مع نشاط فى الرياح السطحية وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام فى الرؤية، وذلك يشمل ( الرياض العاصمة - والأفلاج - والرين - والسليّل- ووادى الدواسر )، من الساعة الثالثة من مساء اليوم وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الخميس).

وبدوره أهاب الدفاع المدنى بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.