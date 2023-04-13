شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة المسجد النبوى ترفع استعداداتها لاستقبال المصليات خلال العشر الأواخر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى استعداداتها لاستقبال الزائرات والمصليات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفق خطة تتسم بالدقة والتكامل لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتضمنت الاستعدادات -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الخميس، تهيئة المصليات النسائية والساحات والمرافق التابعة لها من خلال تذليل كافة العقبات، لتنظيم وضبط المسارات بهدف ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في القسم النسائي بالمسجد النبوي، إضافة إلى الإشراف على أعمال التطييب والتعطير والتعقيم والتطهير بالاعتماد على الطاقات البشرية والآلية والوسائل التقنية الحديثة.

كما جري إعداد خطة متكاملة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة وخدمات التنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير خدمات السقيا بأكثر من طريقة تسهيلاً لهم من خلال الحافظات الثابتة والمتنقلة والحقائب المحمولة على الظهر داخل المصليات والساحات النسائية، بالإضافة إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية بمواصلة إقامة الدروس العلمية والمحاضرات الدينية في رحاب المسجد النبوي.

كما حرصت الرئاسة على تكثيف جهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف داخل أروقة المسجد النبوي، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بتهيئة المواقع المخصصة لهن وتزويدهن، بما يحتجن من خدمات تعينهن على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء تعبدية وروحانية.