شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخاطر إنقاص الوزن بحقن دواء ضد مرض السكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة طريقة إنقاص الوزن بمساعدة حقن عقار "Ozempic" المخصص لعلاج مرض السكري من النوع 2.

وقد انتقدت جراحة السمنة الروسية د. يلينا شميث، هذه الطريقة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة وصرحت لصحيفة Lenta.ru الإلكترونية بأن استخدام الدواء دون استشارة الطبيب يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة منها الإصابة بمرض السرطان.



فلا يجوز تعاطي دواء "Ozempic" في حال وجود بعض الأمراض مثل التهاب البنكرياس، وبعض التشخيصات المتعلقة بالغدة الدرقية، وفشل القلب المزمن.

وقالت الجراحة إن "استخدام الدواء دون استشارة الطبيب والفحص اللازم يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، والفشل الكلوي وضعف البصر، والتهاب البنكرياس الحاد".

وأشارت الطبيبة أيضا إلى أن الدواء على الرغم من أنه يساعد حقا في التخلص من الوزن الزائد على المدى القصير، لن يساعد في الحفاظ على الوزن. وبعد إيقاف الحقن، ستعود المعدلات بسرعة كبيرة إلى ما كانت عليه سابقا.

ووصف اختصاصي الغدد الصماء أرسيني روسانوف عواقب فقدان الوزن السريع على الصحة فقال إن فقدان الوزن الشديد خلال وقت قصير يؤدي إلى اضطرابات نفسية وعاطفية، وظهور تجاعيد في الجلد، وضعف في العضلات، وجفاف، واضطرابات في التمثيل الغذائي بسبب نقص الفيتامينات والمعادن المهمة، وكذلك في العادة الشهرية عند النساء.

وقد نقلت قناة "360" التلفزيونية الروسية عن أخصائية التغذية، أوكسانا كوفيلكينا، قولها أيضا إن المعدل الأمثل لفقدان الوزن أسبوعيا هو نحو كيلوغرام واحد.

يمكن أن تؤدي زيادة الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب من بين الحالات الخطيرة الأخرى.

وتعرف الدهون الحشوية بأنها نوع مختلف من الدهون الموجودة تحت الجلد، تقع تحت الجلد مباشرة. وهنا بدلا من ذلك، يتم تخزينها في عمق البطن مما يجعل من الصعب رؤيتها. ومعلوم ان ثمة حاجة إلى كمية معينة منها فقط لحماية وعزل الأعضاء الحيوية.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الطعام مدعاة للقلق بسبب المخاطر الصحية المرتبطة المحتملة مثل مرض السكري والسكتات الدماغية وأمراض القلب.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، اقترح أحد الخبراء خمس طرق لتقليل الدهون الحشوية.

قال المدرب الشخصي ولاعب كرة القدم السابق، جاي كونروي - الذي يعمل إلى جانب أخصائيي التغذية Bio-Synergy: "إن أفضل الطرق التي جعلت عملائي يحرقون الدهون الحشوية يبدأ ببعض الأساسيات".

- السيطرة على حجم حصة الطعام.

- التركيز على تمارين القلب.

- تغيير نوع الحبوب التي تتناولها إلى حبوب كاملة.

- الحصول على قسط جيد من النوم ليلا بانتظام.

- تناول الدهون الصحية.

وقال جاي: "أعلم أن القول أسهل من الفعل ولكن حجم الحصة يمكن أن يساعد حقا. مجرد تغيير حجم حصصك يمكن أن يقلل على الفور الدهون الحشوية بنسبة 12%. وأوصي باستخدام أطباق أصغر".

وقال: "سواء كان الأمر يتعلق بالجري أو التجذيف أو ركوب الدراجات أو المشي لمدة 30 دقيقة فقط، فإن تحسين روتين القلب يمكن أن يكون له تأثير كبير على تقليل الدهون الحشوية والكبدية".

وأوضح: "الآن يريد بعض الناس تقليل دهون البطن. نظرا لأنه لا يمكنك استهداف مناطق معينة ترغب في إنقاص الوزن بها على وجه التحديد، فقد وجدت أن عملائي الذين تحولوا إلى الحبوب الكاملة والشوفان الكامل والبرغل قد وجدوا انخفاضا كبيرا في دهون البطن، لذلك يجب أن يضع هذا ابتسامة على الوجوه التي تريد تقليل انتفاخ البطن وحجمها".

وقال جاي: "من خلال ضبط المنبه أو اتخاذ قرار واع لإيقاف تشغيل هاتفك قبل 60 إلى 90 دقيقة من النوم، يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في نوعية نومك. وسيساعد هذا جسمك على العمل بشكل أفضل طوال الليل ويساعد في دورة حرق الدهون مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من عادات نوم سيئة".