شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: انتشال 25 جثة لمهاجرين بسواحل صفاقس بعد تعرض مركبهم للغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس من إنقاذ 72 إفريقيا من جنوب الصحراء وانتشال 25 جثة بسواحل الدولة بعد تعرض مركبهم للغرق، من بينهم ست إناث .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى فى تونس في بيان اليوم الخميس، أن وحدات المنطقة البحرية بسوسة تمكنت من نجدة وإنقاذ 41 تونسيا من بينهم 5 إناث و 9 أطفال .

وأشار إلى أن وحدات المنطقة البحرية بالمنستير تمكنت من ضبط 6 تونسيين وحجز مركبي صيد محملة بكمية من المواد الغذائية والمحروقات وحجز مبلغ مالي من العملة الصعبة .

