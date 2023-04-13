شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحذر إسرائيل من فرض قيود تحد من وصول المسيحيين لكنيسة القيامة بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من قيام إسرائيل بفرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة فى القدس الشرقية المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بمناسبة"سبت النور".

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة، بعد غد السبت، لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضةٌ ومدانة.

وأكد الناطق - فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عليها احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيى القدس المحتلة، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

وشدّد على أن الأردن ، وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.