شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يرحب بالاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم الخميس، باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين ⁧البحرين‬⁩ و⁧‫قطر‬⁩، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع لجنة المتابعة البحرينية القطرية الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أهمية هذه الخطوة الإيجابية التي ستسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات دول وشعوب المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات المشتركة.

يذكرأن، نوهت وزارة الخارجية المصرية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

من ناحية أخرى، رحبت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثانى للجنة متابعة العلاقات (القطرية- البحرينية) بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.