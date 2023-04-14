شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يؤكد تمسك الشعب التونسى بسيادته كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد تمسّك شعبه بسيادته كاملة، مشدّدا على أن بلاده كبيرة بإرادة شعبها وهى تعجّ بالموارد ولكن العبث بهذه الخيرات وسوء الاختيارات التى تمت هو الذى أدى بها إلى هذا الوضع، مضيفا بأن تونس قادرة بفضل إيمان شعبها فى استقلال قرارها وفى سيادتها على أن تُسمع صوتها وتُوضّح للكثيرين ممّن يبحثون عن اللبس والتشكيك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى الخميس مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، والذى تم خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق الحكومية، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بالتوازنات المالية للدولة.

وأضاف أن الكثيرين يعملون من أجل إفشال أى مشروع لأن مشاريعهم الوحيدة هى السلطة المرتمية فى أحضان المال الفاسد والعمل على تأجيج الأوضاع بشتى الطرق بالرغم من أنهم يعلمون علم اليقين بأن لا صدى لما يقولون ويفعلون وهم خاسئون أمام الشعب التونسي.

وشدّد رئيس الجمهورية، فى هذا السياق، مجدّدا على أن الذوات البشرية ليست وحدات رياضية أو مجرّد أرقام، مؤكّدا أن كل توازن يجب أن يقوم على ضمان حقوق المواطنين وعلى ضمان السلم الأهلية.