شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يستقبل منسق مجلس الأمن القومى الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في جدة الخميس، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية سعود الساطي.