شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع البنك الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية والاقتصاد البحرينى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حرص البحرين على تعزيز التعاون مع البنك الدولى، بما يسهم فى ترسيخ التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور الهام الذي يضطلع به البنك فى الحد من الآثار والتحديات الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادى الدولى.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا: أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد البحريني، مع المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وبمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول العربية والمالديف، وذلك على هامش مشاركة معاليه في اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولي بواشنطن.

وخلال اللقاء تم استعراض تطلعات وأولويات مجموعة البنك الدولي ودوره خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التنموية، كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا أساسيًا وشريكاً فاعلاً في عملية التنمية، وبما يسهم في تلبية متطلبات التنمية.