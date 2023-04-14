شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية والحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق الحكومى اليمنى المفاوض المعنى بملف المحتجزين، اليوم الجمعة، انطلاق المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة وجماعة الحوثى، والتى ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك برعاية مشتركة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر الفريق الحكومى فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنه سيتم خلال اليوم الأول من هذه المرحلة، نقل وتبادل عدد من المحتجزين عبر مطاري عدن وصنعاء، بينهم اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي.

كما ستعمل الحكومة فى اليوم الثاني على نقل وتبادل دفعة أخرى من المحتجزين مع الجماعة الحوثية عبر مطارات أبها، صنعاء، الرياض، والمخا، وفي اليوم الثالث والأخير من هذه المرحلة ستتم عملية التبادل عبر مطاري صنعاء وتداوين بمحافظة مأرب، بينهم أربعة صحفيين.

وأكد الفريق أن التزامه بانطلاق عملية التبادل في وقتها المحدد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يأتي استشعارا للمسئولية الوطنية، والأخلاقية وانفاذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، وبناءا على نتائج الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس 2023.

وأعرب الفريق الحكومي بالنيابة عن القيادة السياسية، عن خالص تهانيه لكافة المحتجزين المفرج عنهم خلال المرحلة الأولى، على أمل أن يمثل ذلك مفتتحا لإطلاق جميع المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل وبموجب اتفاق ستوكهولم.

ونوه الفريق الحكومي بالتوجيهات الرئاسية والحكومية بالاستقبال اللائق، وتقديم الرعاية الصحية، والمعونات اللازمة، وغيرها من الخدمات المطلوبة للمحتجزين المفرج عنهم.. معربا عن خالص شكره وتقديره لدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، الرامي لاغلاق هذا الملف الإنساني، ولمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل.