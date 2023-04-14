شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: ارتفاع ضحايا غرق مركب بساحل اللواتة فى صفاقس إلى 33 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا غرق مركب بسواحل اللواتة فى مدينة صفاقس التونسية إلى 33 شخصا .

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان اليوم الجمعة، أنه بتواصل عمليات التمشيط للقوات البحرية بصفاقس بعد حادث غرق مركب بسواحل اللواتة يوم الثلاثاء الماضى تم انتشال 8 جثث من بينهم سيدة ، وتم إيداعهم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس على ذمة الطب الشرعى.

وكانت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس تمكنت يوم الثلاثاء الماضى من نجدة وإنقاذ 72 إفريقيا من جنوب الصحراء وانتشال 25 جثة بسواحل اللواتة فيما تعرض المركب المستغل للغرق.

وفي سياق متصل، تمكنت سواحل قرقنة من العثورعلى 4 جثث إحداها لرضيع يرجح أنها من أصول جنوب الصحراء لفظتها أمواج البحر .