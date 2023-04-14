شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بتبادل الأسرى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة، اليوم /الجمعة/، بتبادل ما يقرب من 900 سجين على جانبي الصراع فى اليمن.

وذكر بيان على موقع البيت الأبيض الإلكترونى، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشرفت على عملية تبادل الأسرى هذه، والتي جاءت نتيجة أشهر عديدة من المشاركة البناءة والوساطة التي أشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج.



وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تفخر بدعم هذه المشاركة التي تقودها الأمم المتحدة، وستواصل بذل كل ما في الوسع للمساعدة في توطيد الهدنة السارية الآن لأكثر من عام، مما يساعد على تهيئة الظروف لسلام أطول.



وأشار إلى أن العام الماضي في اليمن كان الأهدأ منذ بدء الحرب، حيث أنقذت أرواح الآلاف من اليمنيين وسمح بزيادات هائلة في المساعدات الإنسانية وواردات الوقود والرحلات المدنية من صنعاء وإليها.



وبناءً على تبادل الأسرى، اليوم، تشجع الولايات المتحدة جميع الأطراف على زيادة تعزيز هذه الاتجاهات الإيجابية، والتوصل في نهاية المطاف إلى حل دبلوماسي للصراع.