شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف فلسطينى يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 200 ألف فلسطينى صلاتى العشاء والتراويح، اليوم /الجمعة/، فى المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، إن 200 ألف مصل أدوا فرض العشاء وسنة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات والقيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

وكان نحو ربع مليون مصل أدوا صلاة ظهر اليوم /الجمعة/ في المسجد الأقصى المبارك.