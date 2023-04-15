شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مسؤولون أمريكيون أجروا محادثات بناءة مع القيادة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض في بيان، الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين زاروا السعودية يومي 13 و14 أبريل الجاري، وأجروا "محادثات بناءة" مع القيادة السعودية.

وذكر البيت الأبيض أن منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكجورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة عاموس هوشستين، زاروا المملكة، وانضم إليهما المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينج.

وذكر البيان أن المسؤولين الثلاثة أجروا "محادثات بناءة" مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.

وركزت المناقشات، بحسب البيان، على "التقدم الذي يتم إحرازه نحو حل دبلوماسي في اليمن"، كما "رحب الجانبان بالتنسيق الوثيق بينهما لدعم الهدنة في اليمن، والتي تقودها الأمم المتحدة". وأكد الأميركيون دعم السعودية ضد التهديدات.

وناقش المسؤولون الأميركيون والسعوديون، خلال هذه الزيارة، المسائل الدولية، على غرار "شرق أوسط أكثر تكاملاً"، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة في البنى التحتية، وتكنولوجيات الجيل الخامس والجيل السادس.

والتزم الجانبان بالبقاء على اتصال منتظم خلال الفترة المقبلة.