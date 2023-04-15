شكرا لقرائتكم خبر عن الصحاف: العراق يجدد موقفه الثابت من عودة سوريا للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن بلاده تجدد موقفها الثابت من عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال الصحاف- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الجمعة- إنه "خلال الاجتماع التشاوريّ في جدّة، جددنا موقف العراق الثابت والداعم لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".

وفي وقت سابق.. أعلنت وزارة الخارجية العراقية، وصول وزيرها فؤاد حسين إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون والأردن ومصر.