شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية البحرين والعراق يبحثان في جدة توسيع آفاق التعاون وآخر المستجدات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، اليوم الجمعة، في جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق، علاقات الأخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين.