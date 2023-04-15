شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي العوامل الأساسية لصحة القلب والتي قد تضمن العيش عمرا مديدا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بشدة بمجموعة من مقاييس صحة القلب والأوعية الدموية قد يعيشون ما يقارب العقد أطول من أولئك الذين لا يلتزمون بذلك.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation، أن الذين حصلوا على درجات أعلى في صحة القلب والأوعية الدموية عاشوا ما يصل إلى تسع سنوات أطول في المتوسط من أولئك الذين حصلوا على أقل الدرجات.



وتقيس الدرجات الالتزام بمجموعة من سلوكيات نمط الحياة والعوامل الصحية التي طورتها جمعية القلب الأمريكية المعروفة باسم Life's Essential 8.

وتشجع هذه الإجراءات على عدم استخدام منتجات التبغ، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على القدر المناسب من النوم، وإدارة الوزن، والتحكم في ضغط الدم، ومستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم.

ووجدت دراسة سابقة أن البالغين الذين يلتزمون بشكل أكبر بهذه المقاييس عاشوا لفترة أطول دون أمراض مزمنة من أولئك الذين لديهم درجات أقل.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور لو تشي، أستاذ علم الأوبئة ومدير مركز أبحاث السمنة بجامعة تولين في نيو أورلينز، إن النتائج الجديدة تقدم دليلا "على أنه يمكنك تعديل نمط حياتك لتعيش لفترة أطول".

قام تشي وزملاؤه بتحليل بيانات 23003 بالغين شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية 2005-2018، جنبا إلى جنب مع بيانات من مؤشر الوفيات الوطني حتى 31 ديسمبر 2019.

وكان المشاركون تتراوح أعمارهم من 20 إلى 79 عاما، وتم متابعتهم في المتوسط لمدة 7.8 سنوات.



وباستخدام مقياس من 100 نقطة، حدد الباحثون ما إذا كان المشاركون حصلوا على درجات منخفضة (أقل من 50) أو متوسطة (50 إلى 79) أو عالية (80 أو أعلى) في صحة القلب والأوعية الدموية لكل من المقاييس الثمانية. وقاموا أيضا بحساب النتيجة الإجمالية لصحة القلب والأوعية الدموية.

والأشخاص الذين حصلوا على أعلى الدرجات الإجمالية كان لديهم في المتوسط 8.9 سنوات من متوسط العمر المتوقع في سن 50 من أولئك الذين حصلوا على أدنى الدرجات.

وكان لاستخدام التبغ والنوم والنشاط البدني ومستويات السكر في الدم التأثير الأكبر على متوسط العمر المتوقع.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين يدخنون أكثر من غيرهم، فإن أولئك الذين لا يدخنون عاشوا 7.4 سنوات أطول. وأولئك الذين ناموا سبع إلى تسع ساعات في الليلة الموصى بها عاشوا خمس سنوات أطول من أولئك الذين ناموا أكثر من اللازم أو لا ينامون بما يكفي.

وعاش الأشخاص الأكثر نشاطا بدنيا 4.6 سنوات أطول من أولئك الذين كانوا أقل نشاطا. وأولئك الذين سجلوا درجات أعلى في الحفاظ على السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم عاشوا 4.9 سنوات أطول من أولئك الذين يعانون من ضعف التحكم في جلوكوز الدم.

وأوضح ناثان وونغ، الأستاذ ومدير برنامج الوقاية من أمراض القلب في قسم أمراض القلب في جامعة كاليفورنيا في إرفين: "ما يُظهر لنا هذا هو مدى أهمية التقييم الشامل لصحة القلب والأوعية الدموية للفرد، بناء على هذه العوامل الثمانية".

ويُعزى نحو 42% من الزيادة في متوسط العمر المتوقع إلى عدد أقل من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن هذا يعني أن ما يقارب 58% من سنوات العمر المكتسبة من وجود ملف صحي أفضل للقلب والأوعية الدموية لم تكن مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويقول وونغ، الذي لم يشارك في البحث: "هذا يشير إلى أن تأثير الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية يمتد إلى أسباب الوفاة الأخرى".

وأوضح وونغ أن النتائج يجب أن تحفز الناس على فهم المخاطر الصحية الخاصة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل من خلال الفحوصات الصحية السنوية واستخدام الأدوات عبر الإنترنت.

وبينما تتضمن Life's Essential 8 العديد من المقاييس الرئيسية لصحة القلب والأوعية الدموية، قال وونغ إنه يجب أن تنظر الأبحاث المستقبلية في المدى الذي يمكن أن تلعب فيه العوامل الأخرى دورا أيضا، مثل العوامل النفسية والاجتماعية (الإجهاد والاكتئاب)، وكذلك المحددات الاجتماعية للصحة مثل الحصول على الرعاية الصحية.

وأضاف: "نظرا لأن الدراسة نظرت حصريا في الوفيات، فيجب أيضا فحص التأثيرات على نتائج القلب والأوعية الدموية غير المميتة، نظرا لتأثيرها الكبير على استخدام الرعاية الصحية".\

تقدم دراسات شتى أدلة متزايدة تؤكد أن للحزن آثارًا تتجاوز الضرر العاطفي، إذ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل الذاكرة والجهاز الهضمي وأمراض المناعة الذاتية.

ومؤخرا وجد الباحثون أن الآباء الثواكل معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني، حيث ينبض القلب بشكل متقطع، ما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وخلص الباحثون، في معهد كارولينسكا في السويد، أن أولئك الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة المقربين (مثل طفل أو شريك أو أحد الوالدين أو الأشقاء) لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالرجفان الأذيني وأمراض القلب واحتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) والسكتة الدماغية وفشل القلب، مقارنة بأولئك الذين لم يخسروا أحدا من أفراد الأسرة المقربين.

ويأتي ذلك في أعقاب بحث نُشر في مجلة JAMA Network Open العام الماضي، والذي وجد أن البالغين الذين يفقدون أحد الوالدين يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووجدت الدراسة، التي استندت إلى مليون شخص في السويد والدنمارك، أن الفجيعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 41%، وكان الخطر أعلى في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الخسارة، وزيادة بنسبة 30% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد العلماء هذا الارتباط بغض النظر عما إذا كان هناك سبب وراثي لمشاكل القلب لدى الوالدين.

ويتمثل تفسير هذا الارتباط في أن الحزن "يمكن أن يظهر كضغط على الجسم وأنظمة الأعضاء والجهاز المناعي"، كما يقول الدكتور ستيفن ألدر، استشاري طب الأعصاب في Re:Cognition Health (عيادة خاصة في لندن)، الذي يبحث في آثار الصدمة العاطفية على الدماغ.



ويضيف: "ربما يفسر ذلك سبب مرض الأفراد خلال فترة الحزن".

والمشاعر القوية والمؤلمة التي يطلقها فقدان شخص عزيز التي يحتمل أن تكون مصحوبة بقلة النوم والروتين الصحي، يفسرها الدماغ على أنها حالة مرهقة، ما يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر، الكورتيزول والأدرينالين، ما يتسبب في استجابة القتال أو الطيران في الجسم (استجابة داخلية للضغط تسبب تغيرات فسيولوجية لمساعدته على التعامل مع المواقف العصيبة).

وفي حين أن استجابة الإجهاد هذه مصممة لمساعدتنا على الهروب من الخطر الوشيك، إلا أن حالة التوتر المزمنة يمكن أن تسبب التهابا قد يؤدي بدوره إلى إتلاف جهاز المناعة.

وهذا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المتكررة، وكذلك أمراض المناعة الذاتية، حيث يشن الجهاز المناعي هجوما على الجسم، ما يؤدي إلى حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويوضح الدكتور ألدير: "إن تأثير الكورتيزول واسع: يمكن أن يعطل الأداء الطبيعي لكل جهاز في الجسم، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم، ووظيفة التمثيل الغذائي والذاكرة. وذلك لأن الكورتيزول يقمع الوظائف غير الطارئة مثل الهضم".

وفي الوقت نفسه، فإن إفراز الأدرينالين يدفع الجسم إلى زيادة معدل ضربات القلب والجهاز التنفسي.



ويُعتقد أن ارتفاع الأدرينالين يسبب تلفا في القلب ويمكن أن يرتبط بما يسمى متلازمة القلب المكسور (أو اعتلال تاكوتسوبو القلبي)، حيث يوجد ضعف مفاجئ في عضلة البطين الأيسر للقلب، حجرة الضخ الرئيسية للقلب.

ونظرا لأن البطين الأيسر غير قادر على الانقباض، فإن الجزء السفلي من البطين يتجه نحو الخارج.

وغالبا ما يحدث بعد فجيعة، ونحو 90% من المرضى هم من النساء اللواتي يبلغن من العمر 50 عاما أو أكثر، ويموت واحد من كل 20 في المستشفى نتيجة لذلك. وفي حالة الناجين، عادة ما يعود شكل القلب وقدرته على الضخ إلى طبيعته في غضون ثلاثة أشهر، ولكن يعاني الكثير منهم من مشاكل طويلة الأمد مثل الألم والخفقان وضيق التنفس.

