شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقي: فرض سلطة القانون يتطلب دعما سياسيا وبرلمانيا وشعبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن فرض سلطة القانون يتطلب دعما سياسيا وبرلمانيا وشعبيا، رافضا أية محاولات لزج القوات الأمنية بالمتغيرات السياسية، منوها بأن التحدي الأكبر الذي يواجهه منذ تسلمه منصبه هو مواجهة الفساد وإعادة ثقة القوات الأمنية في نفسها.

وقال الشمري - في تصريح لقناة العراقية الإخبارية اليوم السبت - "إن التحدي الأساسي هو مكافحة الفساد وهو موجود في كل المفاصل الدولة، وهناك تحد آخر هو ضرورة إعادة ثقة الشرطي والضابط لنفسه ليتم التصدي للمجرمين، ويجب عليه تنفيذ القانون بشكل كامل وأن يتصدى لأية جريمة ويتم ذلك من خلال مساندة جميع الأطراف والعشائر".

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن مديرية الاستخبارات العسكرية قامت بعمل مميز من خلال إلقائها القبض على 14 إرهابيا في مختلفة المحافظات في شهر رمضان بينهم قيادات إرهابية، وهو يدل على عمق العمل الاستخباراتي والأمني الذي تقوم به مديرية الاستخبارات العسكرية سواء في كركوك أو الأنبار أو بغداد.

وأشار الخفاجي إلى أن مديرية الاستخبارات تزود سلاح الجو العراقي بالمعلومات الاستخبارية المهمة، وعلى ضوء ذلك يوجه سلاح الجو العراقي ضرباته القاصمة والمدمرة في أعقد المناطق الجغرافية في العراق.