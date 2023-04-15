شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تساهم في حل أكبر مشكلة بصناعة الطاقة النظيفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسير الثورة في مجال الطاقة المتجددة على قدم وساق في جميع أنحاء العالم، لكنها لا تزال تعاني من الروتين والعمليات البيروقراطية التي تؤثر بالسلب على الزخم.

تعثرت صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تأخيرات كبيرة في سلسلة التوريد خلال العام الماضي، وبمجرد أن يتم تنفيذ المشاريع تشكل مجموعة من القواعد واللوائح عوائق متزايدة لربط هذه المشاريع فعليا بالشبكة.

لكن يبدو أنه يمكن تحسين واحدة على الأقل من الاختناقات التي يواجهها الطامحون في مجال الطاقة النظيفة، ما يسمى باتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) بشكل كبير في المستقبل القريب بفضل الضغط من القطاع الخاص.



لطالما كان القطاع الخاص وتحديدا قطاع التكنولوجيا أحد المحركات الأساسية لتوسع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

الشركات مسؤولة عن شراء عشرات الغيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كل عام، وهذا الاتجاه يتجه نحو مسار نمو كبير.

واصل وادي السيليكون المضي قدما في شراء واستثمار وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، لكن شركات التكنولوجيا الكبيرة تشعر بالإحباط بسبب العملية الطويلة للغاية للقوة الشرائية.

في شكلها الحالي، تستغرق اتفاقيات شراء الطاقة عاما أو أكثر حتى يتم الانتهاء منها، تتطلب العملية المطولة مفاوضات ثنائية بين الطرفين، أو يجب تسهيلها من خلال طلب تقديم العروض (RFP).

يعتبر نهج RFP-to-PPA هو الأكثر شيوعا، لكن المفاوضات ذات الصلة معقدة ومحددة السياق ومليئة بعدم اليقين.

رغم المعدل الذي تتطور فيه الصناعة المتجددة وتتقدم، إلا أن الجدول الزمني الحالي لمشاريع PPA يقدم بعض الأخبار السيئة للثورة المتجددة والمناخ بشكل كبير.

لكن جوجل مصممة على تقديم الحلول الفاعلة لهذه الأزمة، في الشهر الماضي، وبالشراكة مع مزود سوق الطاقة النظيفة LevelTen Energy، قدمت غوغل نموذجا جديدا لـRFPs وPPAs والذي من شأنه تبسيط العملية بشكل كبير، مما يسمح للشركات بشراء الطاقة النظيفة بسرعة وكفاءة أكبر بكثير.

وفقا لبيان من جوجل، فإن النموذج "يقلل من الوقت اللازم للتفاوض بشأن اتفاقية شراء الطاقة النظيفة (PPA) وتنفيذها بنحو 80%".

تقول جوجل إن النموذج سيقربها من الهدف الذي تتبناه الشركة، وهو التشغيل باستخدام طاقة خالية من الكربون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتؤكد غوغل "أن عملية RFP الأسرع والأسهل بشكل كبير ستؤدي أيضا إلى المزيد من أجل صناعة الطاقة على نطاق واسع من خلال المساعدة في توحيد شراء وبيع الطاقة النظيفة".

وأضافت أن "هذا يسهل على جميع أنواع مشتري الاستخدام النهائي شراء طاقة إضافية جديدة خالية من الكربون ويوسع السوق لإتاحة الوصول للبائعين الصغار للمشاركة".

ومع ذلك، فإن قضية اتفاقية شراء الطاقة ليست هي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها توسع الطاقة الخضراء.

وفقا لتقرير حديث لماكينزي، فإن العقبات الرئيسية التي يحتاجها القطاع بشدة للتخفيف أو الابتكار حولها هي الافتقار إلى الأراضي الكافية وبأسعار معقولة، والجداول الزمنية الطويلة وغير المتوقعة للتطوير، والشبكات القديمة غير المستعدة تماما لتدفق الطاقة النظيفة.

تتضمن توصيات ماكينزي للمطورين اقتراحا بـ "إنشاء عمليات مرنة ورشيقة"، ويبدو أن غوغل تفعل ذلك بالضبط في نهاية سلسلة إمداد الطاقة النظيفة، وهي خطوة واعدة إلى الأمام.

لكن هذا النوع من الإبداع والمبادرة يجب أن ينتشر عبر الصناعة بأكملها على كل مستوى من أجل توسيع نطاق الطاقة النظيفة إلى الأعلى بالمعدل المطلوب للحد بشكل كافٍ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.