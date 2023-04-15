شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأطعمة المرغوبة والممنوعة في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يساعد شهر رمضان المبارك مرضى حساسية الجلد في التخلص من آلامهم، حيث تقل الأطعمة التي يتناولونها والتي تسبب لهم التحسس بسبب فترة الصيام.

وينبغي لمرضى حساسية الجلد أن يكونوا مطلعين على طبيعة العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامهم بعد فترة الصيام الطويلة خلال النهار، لتعويض ما ينقصهم.



ويحث الأطباء مرضى الحساسية على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية خلال وجبتي الإفطار والسحور في رمضان، وخاصة التي تتضمن فيتامين "أ" و"د"، مع التحذير من تناول المخللات والموز والفراولة والفول السوداني والشوكولاتة والطماطم والبيض والأكلات المليئة بالدهون.

نستعرض فيما يلي مجموعة من النصائح لمرضى حساسية الجلد حول الأطعمة

- الإكثار من شرب الماء والسوائل خلال الفترة من الإفطار حتى الإمساك.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الخفيفة على المعدة والغنية بالألياف، مثل البروكلي والكرنب.

- الابتعاد عن تناول الأفوكادو، لأنه غني بالهيستامين ما يسبب الحساسية.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تسبب حساسية الجلد للمريض ضروري جدا.

- الإكثار من تناول الخضراوات باستثناء السبانخ، لأنها تسبب نوعا من التحسس.