شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والكويت وتونس يعربون عن قلقهم البالغ جراء الأوضاع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكويت عن قلقها البالغ جراء اندلاع الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والقتال، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخالفات بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره.

كما دعت دولة الإمارات، كافة أطراف الاشتباكات في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة من خلال الحوار.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن سفارة الإمارات في الخرطوم تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان، مؤكدة موقف الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.

أيضا، أكدت السفارة التونسية بالخرطوم أن أفراد الجالية التونسية بخير، وذلك على ضوء التطورات الجارية بالسودان والاشتباكات المسلحة التي اندلعت صباح اليوم .

وذكرت السّفارة وفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجيّة التونسية اليوم /السبت /، أن التّواصل مع الجالية مستمر.