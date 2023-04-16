شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة الجانبين في السودان إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.

وقال جوتيريش في بيان نسب إلى المتحدث باسمه السبت إن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان ودعا الأمين العام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام يتواصل مع قادة المنطقة مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن.

من ناحيته وفي تغريدة له على موقع تويتر أعرب مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن التطورات الأخيرة في السودان، وقال إن ما يقرب من 16 مليون شخص أي ثلث عدد السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وحذر من أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى تدهور الوضع .