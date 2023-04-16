شكرا لقرائتكم خبر عن منسق السياسات الخارجية الأوروبية يدعو القوى المختلفة فى السودان لوقف العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" السبت، جميع القوى في السودان، إلى وقف العنف على الفور، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم.

ووصف بوريل - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - الوضع في السودان بأنه "مقلق"، مشيرا إلى أن "التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.. إن حماية المواطنين تعد من الأولويات".