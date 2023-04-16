شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحث الأطراف السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت وزارة الخارجية العمانية، جميع الأطراف السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار بينها، للتوصل إلى الوفاق السياسي المنشود؛ حمايةً للأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وتحقيقًا لتطلعاته في الأمن والاستقرار.