شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحث الأطراف السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حثت وزارة الخارجية العمانية، جميع الأطراف السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار بينها، للتوصل إلى الوفاق السياسي المنشود؛ حمايةً للأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وتحقيقًا لتطلعاته في الأمن والاستقرار.
وقالت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العمانية الرسمية السبت - إنها تتابع، بقلق بالغ، تطورات الوضع في جمهورية السودان الشقيقة على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.