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أ ش أ: سفارة الهند لدى الخرطوم تحث الهنود على تأجيل سفرهم للسودان

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القاهرة - سامية سيد - حثت السفارة الهندية لدى الخرطوم السبت مواطنيها، على تأجيل خططهم للسفر إلى السودان، بسبب تطورات الأوضاع الراهنة هناك . 

 

وذكرت السفارة الهندية - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أنه يتعين على الهنود الذين يخططون للسفر إلى السودان تعليق خططهم وتأجيل سفرهم فى الوقت الراهن .

 

وناشدت السفارة الهندية لدى الخرطوم مواطنيها التحلى بالهدوء وانتظار صدور أي تعليمات أو ارشادات جديدة فيما يتعلق بمسألة سفرهم للسودان ، وذلك حرصاً على ضمان سلامتهم فى ضوء تطورات الأحداث هناك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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