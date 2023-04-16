شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية تعلن تدمير أنفاق وأوكار لـ"داعش" فى صحراء الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العمليات المشتركة العراقية أن قواتها نجحت فى تدمير عدد من الأنفاق والأوكار التى يستخدمها مسلحو تنظيم "داعش" فى صحراء الأنبار غربى البلاد، مشيرة إلى أن القوات ضبطت عددا من الأسلحة والاعتدة.