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شئون الحرمين: أكثر من 1.5 مليون مصل ومعتمر فى المسجد الحرام أمس

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى اليوم الأحد أن عدد المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس مليون ونصف المليون مصل ومعتمر.

وذكرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) - أنه جرى توزيع 56.4 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495 ألف مستفيد، و 12.2 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و 136 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، و110 ألاف و 809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.


وأفادت بأن عدد المستفيدين من خدمة التطويف نحو 5949 معتمرا و 189.9 ألف مستفيد من الإرشاد المكاني اللغات و200 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى 3542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.. فيما بلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و 6535 لترا للتعقيم بالروبوتات، و 6515 لترا للتعقيم بالبايوكير و34000 لتر لتعقيم الأسطح، بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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