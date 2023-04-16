شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: أكثر من 1.5 مليون مصل ومعتمر فى المسجد الحرام أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى اليوم الأحد أن عدد المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس مليون ونصف المليون مصل ومعتمر.

وذكرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه جرى توزيع 56.4 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495 ألف مستفيد، و 12.2 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و 136 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، و110 ألاف و 809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.



وأفادت بأن عدد المستفيدين من خدمة التطويف نحو 5949 معتمرا و 189.9 ألف مستفيد من الإرشاد المكاني اللغات و200 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى 3542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.. فيما بلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و 6535 لترا للتعقيم بالروبوتات، و 6515 لترا للتعقيم بالبايوكير و34000 لتر لتعقيم الأسطح، بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.