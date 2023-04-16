شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة "باى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت القوات المسلحة الصومالية، السيطرة على مناطق (أديجو) و(طيطيكا) و(تبرو) و(ولاك)، و(أربسلى) التى تبعد 45 كم شمال مدينة (بيدوا) حاضرة إقليم (باى).

وتمكن الجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد - من تصفية 19 عنصرا إرهابيا في مناطق متفرقة بولايتى (جوبالاند) و(جنوب الغرب).



وتبذل القوات المسلحة الصومالية جهودا مكثقة لمكافحة الإرهاب، الذي يسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.