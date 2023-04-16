شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع طاجيكستان لخدمة المصالح المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية تعزيز التعاون بين العراق وطاجيكستان لخدمة المصالح المشتركة، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

وأشار خلال لقائه سفير جمهورية طاجيكستان لدى العراق زبيد الله زبيد زاده ، وتسلمه دعوة رسمية لزيارة طاجيكستان، اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء العراقية " واع" ، إلى ضرورة فتح السفارة الطاجيكية في بغداد لغرض تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى لقائه مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، وموقف طاجيكستان الداعم فى المؤتمر.



من جهته، أعرب سفيرطاجيكستان عن شكره وتقديره للرئيس العراقي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون وبما يخدم تطلعات الشعبين العراقي والطاجيكي في التقدم والرفاه، كما عبّر عن أمله بفتح سفارة بلاده فى بغداد.