شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل السلام فى السودان وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم /الأحد/ نداء من أجل السلام فى السودان حيث وقعت اشتباكات بين الجيش والقوات شبه العسكرية المتنافسة مما خلف 56 قتيلا على الأقل، وأيضا من أجل أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسى.

وقال البابا: "أتابع بقلق الأحداث الجارية فى السودان، إننى قريب من الشعب السودانى، وأدعو الناس للصلاة من أجل أن يلقوا أسلحتهم وأن يسود الحوار حتى نتمكن معا من استئناف طريق السلام والوفاق"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.



وأضاف: "أفكر أيضا في إخوتنا وأخواتنا في روسيا وأوكرانيا الذين يحتفلون بعيد الفصح اليوم، أتمنى أن يكون الرب قريبا منهم ويساعدهم على بذل كل جهد من أجل السلام".