شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية-فرنسية حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مع نظيرته الفرنسية، آن ماري ديسكوت، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال بلاني، اليوم الأحد، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، للدبلوماسية الفرنسية التي تجري زيارة رسمية حاليًا إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا اللقاء جاء في إطار استمرار المشاورات السياسية بين الجزائر وفرنسا.

وأضاف البيان أن المسؤولين استعرضا العلاقات الثنائية ككل وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين.