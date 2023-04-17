مقتل 5 سوريين برصاص إرهابيين بريف دير الزور الشرقى

القاهرة - سامية سيد - قتل 5 مواطنين من رعاة الأغنام برصاص إرهابيين بريف دير الزور الشرقى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الرشاشة 5 مواطنين كانوا يرعون الأغنام فى الأراضى الواقعة بين بلدتى سعلو والزبارى بريف دير الزور الشرقى، ما أدى إلى استشهادهم.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين عمدوا أيضًا إلى إطلاق الرصاص مباشرة على قطعان الأغنام، ما أدى إلى نفوق نحو 250 رأسًا منها.