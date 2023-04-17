شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبحث مع صندوق النقد الدولى الدعم اللازم فى قضايا الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محافظ البنك المركزى العراقى على محسن العلاق، الأحد، مع رئيسة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفار، حاجة العراق إلى وضع برنامج فنّى مع الصندوق.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان محافظ البنك المركزى العراقى، أنه بحث خلال اللقاء -الذى تم على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق فى واشنطن- حاجة العراق إلى وضع برنامج فنّى مع الصندوق يأخذ بنظر الاعتبار ظروف العراق الأمنية والاقتصادية، خاصةً التحديات الاستثنائية التى كلّفته أثمانًا باهظة على مختلف المستويات.



من جانبها، أبدت كريستالينا تفهمًا لأوضاع العراق والظروف التى مر بها، وأيدت مقترح المحافظ بضرورة وجود برنامج مع الصندوق ليكون بمثابة مرجعٍ مثبتٍ للسياسات الاقتصادية بين الطرفين.



وأضاف البيان أن المحافظ التقى لاحقًا بالمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى محمود محى الدين، وناقش الطرفان قضايا الاستقرار المالى فى العراق.



وعبر محى الدين، بحسب البيان، عن اهتمام الصندوق بتقديم الدعم اللازم للعراق فى قضايا الإصلاح الاقتصادى بما يحقق ارتفاع وارداته غير النفطية تدريجيًا.



وأضاف البيان أن الطرفين تباحثا بشأن ضرورة توقيع اتفاقية بين العراق والصندوق يتحدد إطارها ومحتواها خلال زيارة وفد فريق صندوق النقد الدولى إلى بغداد، موضحا أن "الزيارة المزمع إجراؤها الشهر القادم تهدف إلى تنظيم خطوات الإصلاح الاقتصادى وبرامج الأداء المالى، والجوانب التى يطلب العراق فيها دعمًا فنيًا واستشاريًا.



وأوضح البيان أن "خبراء الصندوق أكدوا للوفد العراقى أهمية أن يَشرَع العراق بإجراء الإصلاحات الاقتصادية فى أوقات الوفرة المالية، لما تتيحه عوائد النفط من إمكانية دعم ومرونة لهذا البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بدعم الشرائح الأكثر فقرًا وبناء مصدات مالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية.