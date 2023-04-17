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الرئيس الجزائرى يستقبل وزير الخارجية السورى ويتسلم رسالة من الأسد

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القاهرة - سامية سيد - ويزور وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، تونس اليوم الاثنين، في زيارة عمل تستمر لمدة يومين بدعوة من نظيره التونسى نبيل عمار.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الأحد - أن "هذه الزيارة تأتي تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، وقرار السلطات السورية بإعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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