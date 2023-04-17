شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستقبل وزير الخارجية السورى ويتسلم رسالة من الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويزور وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، تونس اليوم الاثنين، في زيارة عمل تستمر لمدة يومين بدعوة من نظيره التونسى نبيل عمار.