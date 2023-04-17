شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية ومائل للحرارة بالكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية و منطقتي الجوف وتبوك.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً غرباً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الكويت:

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة