شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يطلق الرصاص الحى على فلسطينى بالقدس بدعوى محاولته حرق سيارة مستوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، الرصاص الحي على شاب فلسطينى بالقرب من بلدة "بيت حنينا" شمال مدينة القدس المحتلة، والقريبة من حاجز "قلنديا" العسكرى.
وزعمت شرطة الاحتلال أن أحد عناصرها أطلق النار على الشاب، لمحاولته إشعال النار فى سيارة أحد المستوطنين في محيط البلدة سالفة الذكر.
وقالت مصادر فلسطينية ووسائل إعلام إسرائيلية "إن الشاب المصاب حالته خطيرة".