شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية فى السودان: إجلاء الصينيين سيعتمد على تطور الوضع المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت السفارة الصينية لدى السودان اليوم الاثنين، إن إجلاء المواطنين الصينيين سيعتمد على تطور الوضع المحلى فى السودان، وذلك بعد أن تسبب الصراع فى مقتل أكثر من 1200 شخص حتى الآن.

وأوضحت السفارة - في بيان لها وفقا لما أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية على موقعها الإلكترونى - أنها تقوم بجمع المعلومات الأساسية عن المواطنين الصينيين في السودان، وقالت "سنقرر ما إذا كان سيتم إجلاء المواطنين الصينيين من السودان بعد إصدار حكم نهائي بشأن الوضع" .

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أطلقت آلية مساعدة قنصلية طارئة لحماية سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات في السودان، وحذرت المواطنين الصينيين من السفر إلى السودان، كما ناشدت الموجودين بالفعل في السودان للإبلاغ عن معلوماتهم في أقرب وقت ممكن.

وأرسلت السفارة تحذيرات أمنية للمواطنين الصينيين في البلاد واتصلت بالشركات الصينية للتحقق من وضع المواطنين الصينيين، وذكرت إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية صباح اليوم أنه لم ترد تقارير عن مقتل أو إصابة أي مواطنين صينيين فى السودان.