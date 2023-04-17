شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل أحد قادة داعش فى غارة شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قياديًا بتنظيم داعش الإرهابى قد يكون قُتل خلال عملية لقوات أمريكية فى سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، اليوم الاثنين أن قوات تابعة لها نفذت غارة بمروحية شمالى سوريا استهدفت خلالها قياديًا بتنظيم داعش الإرهابى "مسؤول عن التخطيط لهجمات فى الشرق الأوسط وأوروبا"

وأضافت "يُحتمل أن تكون الغارة قد أسفرت عن مقتل الشخص المستهدف، كما قُتل شخصان آخران مسلحان خلال الغارة".

وأكدت القيادة الأمريكية أنه لم يصب أى جندى أمريكى، ولم تتضرر أي من الهليكوبتر الأمريكية، ولم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين.

وفي السياق نفسه، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه: "على الرغم من تدهور داعش، إلا أنها لا يزال قادرة على القيام بعمليات داخل المنطقة رغبة في أن يتمكن من شن هجمات خارج منطقة الشرق الأوسط".

وشدد على مواصلة الحملة التي لا هوادة فيها ضد داعش".

كما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو أن هذه العملية تجدد التزام القيادة المركزية الأمريكية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش.