شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل يسجل 6 هزات خفيفة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المركز الوطنى السورى للزلازل، أن محطات الرصد لديه سجلت 6 هزات خفيفة بقدر أقل من 3.8 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين، أن الهزات المسجلة، منها هزة فى لواء اسكندرون بقدر 2.2 درجة، و5 هزات فى تركيا بقدر يتراوح من 2.3 وحتى 3.3 درجة.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أى أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار ويحدث ضررًا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.