شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية باليمن: إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العميد الركن تركى المالكى، استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف، بمبادرة إنسانية من المملكة.

وقال المالكى- فى تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسى شامل ومستدام ينهى الأزمة اليمنية.

وأضاف أن المبادرة تهدف أيضا لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف، انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، ونصوص القانون الدولي الإنساني الواردة بنصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة للأسرى.

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (104)، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى (صنعاء) اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والمحتجزين محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف، باعتبار أن إنهاء الملف ينبع من منطلقات وثوابت إنسانية راسخة.