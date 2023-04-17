شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يقرر إبقاء جلسة مخصصة لمشروع الموازنة مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس النواب العراقى، فجر اليوم الاثنين، إبقاء جلسته المخصصة للقراءة الثانية لمشروع الموازنة مفتوحة.
وقال المجلس فى بيان، نقلته "السومرية نيوز" إن "مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على أن تستأنف اليوم الاثنين في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً".
وعقد مجلس النواب العراقى، مساء الأحد، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي، وتضمن جدول أعمالها القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محسن المندلاوى، أكد ضرورة الإسراع فى تشريع قانون الموازنة ودعم جهود الحكومة، لتجاوز التحديات ومحاربة الفساد والنهوض فى مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية فى البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، لبحث إقرار التشريعات المهمة وآخر التطورات في المشهد السياسي بالبلاد.
وشدد المندلاوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على ضرورة تنشيط الجانب الرقابي لمجلس النواب العراقي بما يُسهم في تقويم الأداء الحكومي، وإدامة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع في تشريع القوانين التي تمس حاجة المواطن لا سيما قانون الموازنة، والارتقاء بالواقع المعيشي والخدماتي والأمني في العراق.