شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى زامبي يبحث فى المغرب تعزيز العلاقات والمشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الشئون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، محادثات أمس الاثنين بالرباط، مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية فى زامبيا، مالونغو شيسانغانو، تناولت تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وتأتى زيارة الوفد الزامبي في إطار زيارة العمل التي تقوم بها شيسانغانو إلى المغرب على رأس وفد برلماني كبير .

وفي تصريحات صحفية ، عقب هذه المحادثات، أعربت النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية فى زامبيا عن رغبة بلادها في تعزيز وتطوير العلاقات بين الرباط ولوساكا و"إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين".

من جانبه، أكد مولامبو هاماكوني هييمبي، النائب البرلماني وعضو الوفد ، أن هذه المحادثات تعكس مراحل جديدة من التعاون بين البلدين، معتبرا إياها "سبيلا أمام مواطني زامبيا للاطلاع أكثر على ثقافة المغرب، والتمكن من التفاعل بحرية أكبر في شمال إفريقيا".

وأضاف مولامبو هاماكوني هييمبي أنه بإمكان الرباط ولوساكا مواصلة العمل سويا في العديد من المجالات، ولا سيما في المجال الصناعي.

واجرى الوفد الزامبى فى وقت سابق محادثات "رفيعة المستوى" مع رئيسا مجلس النواب، والمستشارين المغربى.