شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يؤكد علاقات الصداقة مع التشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين بلاده والتشيك وسبل النهوض بها في كافة المجالات خدمة لمصلحة البلدين، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات مع الاتّحاد الأوروبي.