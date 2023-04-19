شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة تؤكد فشل الهدنة بالسودان وتدعو لوقف القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة شيرين ياسين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على ضرورة وقف إطلاق النار والقتال والسماح بعقد هدنة إنسانية جديدة لمدة 24 ساعة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وقالت شيرين ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) من نيويورك ـ إن "الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها مؤخرا في السودان لم تدخل حيز التنفيذ بعد"، مؤكدة مواصلة القتال والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

ووصفت المسؤولة الأممية الأوضاع الراهنة في السودان بـ"المتوترة" .. مشيرة إلى إجراء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس محادثات متواصلة مع كافة الأطراف في السودان لوقف القتال والسماح بتنفيذ هدنة إنسانية جديدة لمدة ساعات لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى وموظفي الأمم المتحدة وإيصال المساعدات لمتضرري الأوضاع الراهنة في السودان.

وأكدت شيرين مواصلة الأمم المتحدة القيام بمساعيها التي وصفتها بـ "الحميدة" من خلال مكتبها في الخرطوم لتحقيق الاستقرار والأمن وإحلال السلام في جميع ربوع السودان، مطالبة في الوقت نفسه الدول التي لديها نفوذ ، حسب تعبيرها، بضرورة الضغط على الأطراف السودانية لتنفيذ الهدنة الإنسانية لساعات قليلة في الخرطوم.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى تعليق إيصال كافة المساعدات الإنسانية في الخرطوم، مشددة على حاجة الموظفين الأمميين العاملين في السودان إلى وقف إنسانية لإجلائهم من البلاد.