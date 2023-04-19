شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين والبحث عن 15 مفقودا بعد غرق مركبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات التونسية من إنقاد أربعة مهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم فيما لا يزال البحث جاريا عن 15 مفقودا.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان الثلاثاء أن المنطقة البحرية بقرقنة تلقت اتصالا هاتفيا يفيد العثور على 4 أشخاص بالقرب من ميناء الصيد البحري بالقراطن (أصيلي القيروان، صفاقس، سيدي بوزيد)، وتم توجيه دوريات ساحلية لإنقاذهم وإسعافهم بمستشفى قرقنة ثم توجيههم إلى فرقة الإرشاد البحري بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



وبالتحقيق معهم أفادوا بإبحارهم من سواحل قرقنة برفقة 15 شخصا آخرا من ليلة أمس وتعرض مركبهم لتسرب مياه بداية من منتصف الليل.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن المفقودين حتى العثور عليهم.